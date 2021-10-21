هذا ما دعا إليه مؤتمر دعم الاستقرار بليبيا اليوم

العالم - خاص بالعالم

وأضاف الدبيبة خلال حديثه في المؤتمر المنعقد في طرابلس؛ أنه من الممكن إنهاء الأزمة الطويلة التي تعانيها البلاد؛ وعبر عن دعمه للجهود التي تقوم بها المفوضية العليا للانتخابات لإجراء التصويت في الموعد المقرر؛ داعيا الليبيين إلى المشاركة فيه بفعالية.

هذه الانتخابات تشكل بوابة للخروج من نفق الأزمة الطويل؛ وخطوة في إطار الجهود الرامية لإنهاء العنف الدائر منذ عشرة أعوام؛ وذلك عن طريق تشكيل قيادة سياسية جديدة تحظى بقبول واسع.

التركيز الأممي انصب على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ لكن ملف الوجود الأجنبي حظي باهتمام بالغ أيضا.

وأكدت روز ماري ديكارلو ، وكيلةس الشؤون السياسية في الأمم المتحدة:"مؤتمر "استقرار ليبيا" دليل على تحقيق الاستقرار في البلاد ، الحوار بين الأطراف السياسية كافة مطلوب لتحقيق الاستقرار، ندعم مخرجات لجنة 5+5 لضمان انسحاب أي قوات أجنبية من ليبيا". "ينبغي للانتخابات الليبية أن تمهد الطريق لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، على كل القوات الأجنبية مغادرة ليبيا".

وينظر لدور الدول الأجنبية الرئيسية على أنه ضروري للسيطرة على أي أطراف رئيسية قد تسعى لتخريب العملية إذا ظنت أن مصالحها مهددة، خصوصا مع انقسام المجتمع الدولي حيال الصراع الليبي؛ إذ دعمت قوى إقليمية أطرافا مختلفة قبل أحدث مسعى نحو السلام.

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