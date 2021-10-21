شاهد.. باحث سياسي يكشف أسباب التظاهرات في السودان

العالم - خاص العالم

وأوضح فقيري خلال تغطية اخبارية لقناة العالم حول تظاهرات مليونية 21 اكتوبر في السودان بأن المجلس التشريعي الذي كان مقرر تشكيله حسب الوثيقة الدستورية لم يشكل بعد مضيفاً بأن هناك مؤسسات قضائية اصبحت فوق القانون ولديها صلاحيات واسعة.

وأكد فقيري على أن السودان تشهد اليوم فوضى سياسية حيث تسبب بحدوث مشاكل في الحياة اليومية للمواطن السوداني مشيراً الى أن تظاهرات التي انطلقت اليوم في العاصمة الخرطوم لها طابع سياسي لأن كل الأزمات هي نتيجة الأزمة السياسية في داخل البلاد حيث مؤسسات الدولة السودانية في حالة الإنهيار ولا توجد مؤسسات حقيقية للدولة.

وخرجت في العاصمة السودانية الخرطوم تظاهرة تحتَ شعار "مليونية الحادي والعشرين من اكتوبر" للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة، وتسليم السلطة للمدنيين.

ويطالب المتظاهرون بإنهاء الشراكة مع العسكريين، واستكمال الانتقال السلمي الديمقراطي.

وتأتي هذه التظاهرة تلبية لدعوة تجمُّعِ المهنيين السودانيين الذي أكد أنّ الحكومة الحالية لا تمثل الثورة.