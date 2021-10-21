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كاظمي قمي:

على الجميع ان يساعدوا من اجل خروج افغانستان من الظروف الراهنة

على الجميع ان يساعدوا من اجل خروج افغانستان من الظروف الراهنة
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

أكد المبعوث الخاص للرئيس الايراني في شؤون افغانستان، يوم الخميس، ان على الجميع ان يساعدوا من اجل خروج افغانستان من الظروف الراهنة، قائلا: ان استقرار المنطقة والدول المجاورة لافغانستان وأمنها رهن بالظروف التي يمر بها هذا البلد.

العالم- ايران

وفي مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" على هامش زيارته الى روسيا للمشاركة في اجتماع مرتبط بأفغانستان، قال حسن كاظمي قمي: ان استقرار المنطقة والدول المجاورة لأفغانستان وأمنها رهن بالظروف التي يمر بها هذا البلد.

وصرح المبعوث الايراني أنه اذا ساد الاستقرار والامن في افغانستان، فمن المؤكد ان الاستقرار والامن سيسري في الدول الاخرى. وكذلك الحال انعدام الاستقرار والامن وانتشار الارهاب.

ولفت الى ان اجتماع موسكو الذي جاء بمبادرة من الحكومة الروسية، هو في الحقيقة لمساعدة الشعب الافغاني للخروج من هذه الازمة الراهنة، مضيفا ان الارهاب اليوم لا ينحصر بحالة اقليمية، بل يتم دعمه من قبل القوى الكبرى كأميركا، وهذا يشكل تهديدا للجميع.

وصرح المبعوث الايراني الخاص في شؤون افغانستان، أن على الجميع ان يساعدوا افغانستان من اجل الخروج من هذه الظروف، مضيفا: ان قضية سيادة افغانستان هي مسؤولية الشعب الافغاني فهو الذي يتولى تعيين ممثليه، ونأمل ان تسود ظروف في افغانستان لتشكيل حكومة شعبية على اساس مطالب الشعب.

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