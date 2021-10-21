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التمييز والعنصرية بين المجموعات الصهيونية

الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية اهم مواضيع التي وقعت في داخل الكيان الصهيوني منها التمييز والعنصرية في المجتمع الصهيوني بين المجموعات الصهيونية المختلفة وهدم بيوت الفلسطينيين المجاورة للمستوطنات وانتشار المخدرات السامة والتحرش داخل جيش الإحتلال.

العالم - غياهب الكيان

ضيف الحلقة:

نبيه عواضة - متابع للشان الصهيوني

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