الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١
٠٤:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

"تحيا تونس" ينفي إصدار مذكرة جلب بحق رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد

الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

نفى حزب "تحيا تونس" أن يكون القضاء التونسي أصدر "بطاقة جلب" بحق رئيس الوزراء التونسي السابق يوسف الشاهد.

العالم-تونس

ونقلت إذاعة "موزاييك" عن مصدر رسمي من الحزب الذي يرأسه الشاهد، نفيه لما يروج من أخبار حول صدور بطاقة جلب في حق الشاهد أو وجوده خارج تونس.

وقال المصد إن "كل ما يروج هي أخبار لا أساس لها من الصحة".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت معلومات تقول إن المحكمة الابتدائية في سوسة أصدرت بطاقة الجلب، للتحقيق مع الشاهد بتهم تتعلق بتبييض الأموال والابتزاز.

يذكر أن محكمة تونسية أمرت قبل أيام بحبس النائب عن "تحيا تونس" مهدي بن غربية وهو رجل أعمال ووزير سابق، بتهمة ضلوعه في التهرب الضريبي وغسل الأموال.

روابط ذات صلة

شاهد..آخر تطورات تونس محلياً ودولياً

أبو الغيط يتوجه إلى تونس وليبيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزارة الصحة اليمنية تندد قصف مخازن الأدوية من قبل العدوان السعودي

أمير قطر يبحث مع وزيرة الخارجية البريطانية الأوضاع في أفغانستان

فيلم "البطل" للمخرج "اصغر فرهادي" يمثّل السينما الايرانية في اوسكار 2022

خلال لقاءه عبدالحميد الدبيبة... لعمامرة يجدد دعم الجزائر لمبادرة استقرار ليبيا

عبدالسلام: قصف صنعاء تم بغطاء بيان مجلس الأمن المنحاز للعدوان

شراكة مشؤومة بين جعجع والرياض لاشعال حرب اهلية في لبنان