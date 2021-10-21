تورط منظمة إجرامية إيطالية في تصدير نفايات ممنوعة لتونس (صورة)

العالم-تونس

وأكد مجدي كرباعي عبر إذاعة "موزاييك أف أم"، أن فرقا أمنية إيطالية في منطقة كالابريا الإندرنڨيتا كشفت بتاريخ 19 أكتوبر 2021، تورط منظمة إجرامية إيطالية في تصدير نفايات ممنوعة إلى تونس من نوع "Car Fluff" (خردة).

وأضاف أن التقرير الأمني تضمن أن هذه النفايات دخلت من ميناء يبعد على العاصمة التونسية 50 كيلومترا، مرجحا أن يكون ميناء بنزرت.

كما أكد أن تقريرا لمنطقة كامبانيا صدر في مارس 2021، أوضح وجود تنظيمات إجرامية مهيكلة ومتنوعة لها فروع في الإدارات العامة التونسية.

وأضاف النائب "في المدة الأخيرة تم التفطن لنفايات خطرة معدّة للتصدير إلى تونس في ميناء نابولي"، موضحا أن عملية التصدير كانت بمصادقة وكالة حماية المحيط ووزارة البيئة التونسية.