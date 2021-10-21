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تشاهدون الليلة في بانوراما..

مناورات جوية في ايران، الأهداف والرسائل..مظاهرات السودان وآفاق المستقبل السياسي

مناورات جوية في ايران، الأهداف والرسائل..مظاهرات السودان وآفاق المستقبل السياسي
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة اختتام مناورات فدائيي الولاية للقوة الجوية التابعة للجيش الإيراني.

العالم - بانوراما

وجرت المناورة في عموم أنحاء البلاد بقيادة مركزية وبمشاركة أنواع الطائرات المقاتلة والقاذفة والاستطلاعية والمسيرة، فضلا عن استخدام التجهيزات العسكرية الحديثة محلية الصنع.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: خروج تظاهرة تحت شعار"مليونية الحادي والعشرين من اكتوبر"في العاصمة السودانية الخرطوم، للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة، وتسليم السلطة للمدنيين.

ويطالب المتظاهرون بإنهاء الشراكة مع العسكريين، واستكمال الانتقال السلمي الديمقراطي. وقد اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين قرب مبنى البرلمان.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في بانوراما.. مناورات جوية في ايران، الأهداف والرسائل..مظاهرات السودان وآفاق المستقبل السياسي