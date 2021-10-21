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بوتين: القرار حول رفع 'طالبان' من قائمة الإرهاب يعود للأمم المتحدة

بوتين: القرار حول رفع 'طالبان' من قائمة الإرهاب يعود للأمم المتحدة
الخميس ٢١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن القرار حول رفع اسم حركة "طالبان" من قائمة التنظيمات الإرهابية يعود للأمم المتحدة، لكنه اعتبر أن الأمور تتجه نحو ذلك.

العالم ـ روسيا

وقال بوتين خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي اليوم الخميس، ردا على سؤال حول الموضوع: "المسألة لا تكمن في موقف روسيا، وكما ترون نحن نتعاون مع ممثلي طالبان وندعوهم إلى موسكو ونتواصل معهم داخل أفغانستان. يكمن الأمر في أن هذه القرارات تم اتخاذها على مستوى الأمم المتحدة، ونحن جميعا نتوقع من طالبان، التي تسيطر على الأوضاع في أفغانستان، أن الأمور ستسير في سياق إيجابي".

وأوضح أن روسيا ستتخذ قرارها حول إزالة "طالبان" من قائمة التنظيمات الإرهابية انطلاقا من هذا الأمر، مشيرا إلى أن بلاده ستكون متضامنة مع الأمم المتحدة في هذا السياق.

وبين في الوقت ذاته : "يبدو لي أننا نتجه نحو ذلك، وموقف روسيا سيتمثل في التحرك في هذا الاتجاه، لكن يجب اتخاذ هذا القرار في نفس الإطار الذي تم ضمنه إدراج الحركة في قائمة التنظيمات الإرهابية".

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