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رونالدو يحرج عمالقة أوروبا بإحصائية تاريخية

رونالدو يحرج عمالقة أوروبا بإحصائية تاريخية
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٢١ بتوقيت غرينتش

تألق الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد نجاحه في تحقيق فوز قاتل لفريقه مانشستر يونايتد على ضيفه أتالانتا الإيطالي 3-2 الأربعاء، في ثالث جولات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

العالم - رياضة

وهذا يعني أن رونالدو فاز حتى الآن بـ 114 مباراة لا تصدق في دوري أبطال أوروبا من أصل 178 منذ بداية البطولة في عام 1992، وفقا لصحيفة "ذا صن".

وهذا العدد يضعه في المركز الخامس في قائمة أكثر من حقق الفوز في تاريخ المسابقة خلف 4 من الأندية الكبرى في أوروبا، ويتفوق رونالدو على أندية كبرى مثل يوفنتوس وتشيلسي وميلان وأرسنال وبورتو.

وحصد ريال مدريد أكبر عدد من الانتصارات في البطولة، بواقع 166 فوزا، يليه برشلونة بفارق 6 انتصارات أقل، ثم بايرن ميونخ في المرتبة الثالثة 155، ويأتي مانشستر يونايتد رابعا بـ125 انتصارا.

ويتأخر النجم البرتغالي عن ناديه الحالي بفارق 11 فوزا فقط، بينما يسبق فريقه السابق، يوفنتوس الإيطالي ، صاحب الـ107 انتصارات، يليه تشيلسي بـ91 فوزا.

كما يتفوق الهداف التاريخي لكرة القدم على أندية كبرى أخرى، مثل أرسنال (83) وميلان (82).

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