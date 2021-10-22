السيد نصر الله يحذر كيان الاحتلال من التصرف في ثروات المناطقِ المتنازع عليها

العالم- لبنان

وقال السيد نصر الله خلال كلمته في احياء مناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: إن المقاومة في لبنان ستتصدى لكل الأطماع الإسرائيلية وهي قادرة على ذلك متى ما اقتضت الضرورة، ولقد أعدت قدرة المقاومة للدفاع عن لبنان وثرواته من الأطماع الإسرائيلية ويجب أن تستمر الإدانة الشعبية والإعلامية لأولئك الذين سببوا الفتنة وأردوا أن يجرجروا البلاد نحو الإقتتال الداخلي

وأضاف السيد نصر الله: الأعداء يريدون منا أن نتقاتل فيما بيننا من أجل أن يبسطوا هيمنتهم على بلداننا ويستمروا في نهب خيراتها لكن كلما اتحد المسلمون انتصروا في كل الساحات والميادين.

وشدد سماحته على أن السكوت على ما يجري في فلسطين غير صحيح ولايجوز أبدا لافتا إلى أن فلسطين هي نقطة الاجماع في هذه الامة وعلينا التذكير بالمسؤولية تجاه هذا الشعب المظلوم.

وقال السيد نصر الله يجب على الانسان أن يتحمل المسؤولية تجاه بلده اذا اعتدي عليه وعن شعبه وعن أرضه وأرض الناس وأعراض وكرامات الناس وهذا هو دين محمد (ص) وعلى الجميع أن يتحملوا تبعات وقوفهم مع فلسطين كما تتحملها إيران اليوم.

كما أكد السيد نصر الله على أن في فلسطين شعبا مظلوما وأرضا محتلة ومقدسات منتهكة لا يمكن لأي إنسان ألا يكون معنياً بها.

من جهة أخرى قال إن الأمريكان هم بأنفسهم يقولون نحن الذين صنعنا داعش ونحن الذين نجهزهم ولكن الآخرين لا يريدون أن يسمعوا.