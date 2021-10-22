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القوات التركية تقصف محيط تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة

القوات التركية تقصف محيط تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة
الجمعة ٢٢ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٨ بتوقيت غرينتش

جددت القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها استهدافها القرى والبلدات الآمنة في محيط راس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي في سوريا.

العالم - سوريا

وقالت مصادر محلية لسانا إن "اعتداء القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها طال اليوم قرية الدردارة شمال تل تمر بريف راس العين وخلف أضراراً مادية في الممتلكات والمحاصيل الزراعية".

ولفتت المصادر إلى أن "مناطق انتشار القوات التركية والجماعات المسلحة التي تدعمها بريف الحسكة الشمالي شهدت تحركات بين مراكز تواجدها بالتزامن مع وصول تعزيزات إلى التنظيمات الإرهابية قادمة من قواعد القوات التركية في مدينة راس العين وريفها الشمالي الغربي".

وكثفت القوات التركية بالتعاون مع الجماعات المسلحة التي تدعمها اعتداءاتها خلال الأسبوعين الماضيين بالقذائف والصواريخ على القرى في محيط تل تمر ورأس العين وشملت الاعتداءات معظم القرى بريف راس العين وتل تمر من بينها قرى الدردارة وتل جمعة وحمرا وتل شنان ما أدى إلى تدمير عدد من المنازل ووقوع أضرار كبيرة بالبنى التحتية.

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القوات التركية تقصف محيط تل تمر وأبو راسين بريف الحسكة

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