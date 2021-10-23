امين العاصمة طهران: مستعدون لرفع مستوى التعاون مع المدن الاسلامية

العالم - ايران

جاء ذلك في كلمة القاها زاكاني الجمعة على هامش زيارة ضيوف المؤتمر الـ 35 للوحدة الاسلامية الدولي في طهران لبرج ميلاد، هنأ فيها ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه واله وسلم والامام جعفر الصادق عليه السلام وقال: ان يوم القدس العالمي واسبوع الوحدة، يعدان ذكرتين خالدتين لمهندس الثورة الاسلامية الكبير الامام الخميني (رض) للامة الاسلامية فالأولى رمزا لـ "اشداء على الكفار" والثاني لـ"رحماء بينهم".

وقال زاكاني: ان اعداء الاسلام يمنعون ويعرقلون استعادة الامة الاسلامية لمجدها وريادتها عبر اثارة التفرقة والنزاعات القومية والمذهبية والحروب الداخلية واصطناع الفرق المزيفة الا ان الامة الاسلامية لن تسمح بنجاح مؤامرات الاعداء ان تنجح.

واكد ان الشعوب الاسلامية اصبحت تدرك جيدا هذا المخطط المقيت واضاف: يمكن القول بان شهداء وحدة العالم الاسلامي كالشهيد قاسم سليماني وعماد مغنية قد بذلوا الكثير من الجهود في هذا السبيل.

وقال زاكاني: هنالك تحالفات مختلفة بين الدول قسم منها بين الدول الاسلامية الا اننا بحاجة الى توافقات ونتائج اكثر عملانية للارتقاء بمستوى التعاون وتبادل الزيارات بين مواطني الدول الاسلامية خاصة المفكرين والمثقفين.

واعتبر أن ذلك يمكن تحقيقه عبر عملة نقدية مشتركة والغاء التاشيرات بين الدول الاسلامية خاصة العواصم فيها واقرار تسهيلات خاصة للسياحة بين الدول الاسلامية والتشارك في خبرات التنمية والتقدم الحضري في مختلف المجالات، وقال: انه وبغية الارتقاء بمستوى التعاون والاستفادة من خبرات جميع مدن الاسلامية فان بلدية طهران على استعداد كامل للتعاون في المجالات العلمية والجامعية والحوزوية والتجارية والثقافية والرياضية.