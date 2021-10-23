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انزعاج امريكي من ربيع النصر اليمني

السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٨ بتوقيت غرينتش

شهدت اليمن ربيع نصر جديد تزامناً مع ربيع الاول شهر مولد الرسول الاعظم.

العالم - انقلاب الصورة

جديد انجازات القوات المسلحة الاستراتيجية الاعلان عن تحرير مديريتي العبدية وحريب مع أجزاء واسعة من مديريتي الجوبا وجبل مراد في مأرب بالتوازي مع سيطرة الجيش واللجان الشعبية علی مديريات عسيلان وبيحان وعين في محافظة شبوة.

العملية الأهم في دلالاتها وأبعادها العسكرية اطلق عليها ربيع النصر وتوجت بتحرير مايزيد من 3 ألاف ومئتي كيلومتر مربع وكل هذه المساحة الواسعة تحيط بمحافظة مأرب من الناحية الجنوبية.

وبدت الولايات المتحدة منزعجة ومستأصلة من الانتصارات المتتالية للقوات المشتركة اليمنية حيث دانت الخارجية الاميركية الهجوم المستمر لهذه القوات علی مأرب والمناطق المحيطة به، مطالبة توقف هذه الهجمات.

فشل تحالف العدوان علی اليمن في الحد من الانهيارات المتسارعة في صفوف مرتزقته دفع الولايات المتحدة و من بعدها الامم المتحدة للمشاركة في حفلة البكاء علی العبدية بدعاوی الانسانية والحرص علی المدنيين غير ان هذه الحفلة سرعان ما اصطدمت بواقع ميداني انهی مرحلة من التدخل والاستثمار الاميركي للجماعات التكفيرية.

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