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ضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية يتفقدون مفاعل "الشهيد فخري زادة" الابحاثي

ضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية يتفقدون مفاعل
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

تفقد حشد من ضيوف المؤتمر الدولي الـ 35 للوحدة الاسلامية اليوم السبت مفاعل "الشهيد فخري زادة" الابحاثي في طهران ومركز انتاج الادوية المشعة ومعرض احدث منجزات الصناعة النووية في البلاد.

العالم - ايران

يتبع...

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