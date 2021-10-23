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TCL تعلن عن حاسب لوحي قادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس

TCL تعلن عن حاسب لوحي قادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

كشفت TCL عن بعض مواصفات حاسبها اللوحي الجديد الذي زودته بتقنيات تمكنه من العمل مع شبكات 5G.

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ويأتي الحاسب الجديد بهيكل أنيق التصميم مصنوع من البلاستيك والمعدن، مجهز بشاشة LCD بمقاس 10.36 بوصة، دقة عرضها (2000/1200) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا.

ويعمل الهاتف بنظام Android 11، ومعالج Qualcomm Snapdragon 480 5G ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر داخلية 64 غيغابايت قابلة للتوسيع.


وجهز بكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه، ومكبري صوت بأداء ممتاز.

كما زودته TCL بماسح لبصمات الأصابع مثبت على أحد إطاراته الجانبية، ومايكروفونين عاليي الأداء، ومنفذ Type-C للشحن ونقل البيانات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تكفيه ليعمل لأكثر من 8 ساعات بالشحنة الواحدة.

ويفترض أن يظهر الجهاز في الأسواق قبل نهاية العام الجاري ويباع.

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