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أردوغان يأمر باعتبار سفراء 10 دول "أشخاصا غير مرغوب فيهم"

أردوغان يأمر باعتبار سفراء 10 دول
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه أصدر تعليمات إلى وزير الخارجية من أجل إعلان السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب فيهم بأسرع وقت.

العالم-تركيا

جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح سلسلة مشاريع خدمية بولاية أسكي شهير، شمال غربي تركيا.

وأفاد أردوغان: "أصدرت تعليمات إلى وزير الخارجية، لإعلان السفراء العشرة أشخاصا غير مرغوب فيهم بأسرع وقت (على خلفية مطالبتهم بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا المتهم بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016)".

وأضاف: "يجب على هؤلاء السفراء معرفة تركيا وفهمها وإلا فعليهم مغادرة بلادنا".

وكان قد هدد أردوغان قبل يومين بطرد سفراء عشر دول من بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة بعد دعوة للإفراج عن المعارض عثمان كافالا أطلقتها هذه الدول.

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