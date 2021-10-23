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مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقليات:

الوحدة في الجمهورية الإسلامية استراتيجية وليست تكتيكا

الوحدة في الجمهورية الإسلامية استراتيجية وليست تكتيكا
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

اكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأقليات العرقية والدينية ، أن وحدة المسلمين في الآيات والأحاديث من واجبات الدين الإسلامي المبين وقال ان الوحدة في نظام الجمهورية الاسلامية هي استراتيجية وليست تكتيكا.

العالم - ايران

و قال عبد السلام كريمي في ختام المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للوحدة الإسلامية مساء اليوم السبت: إن شاء الله لا ينحصر أسبوع الوحدة في أسبوع واحد بل يمتد إلى أسابيع وأشهر وسنوات ويجب أن ننظر إليه على أنه شيء دائم وأن نقضي حياتنا كلها في ظل الوحدة و التقدم وترسيخ هذا المفهوم.

وشدد على أن وحدة المسلمين ، وفق الآيات والأحاديث ، هي من واجبات دين الإسلام ، وأضاف: "الوحدة استراتيجية من وجهة نظر جمهوريتنا الإسلامية ، وليست تكتيكا" وعلى قول رئيس الجمهورية ان الشيعة والسنة ليسوا اثنين ، بل روح واحدة.

يتبع...

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