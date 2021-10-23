الوحدة في الجمهورية الإسلامية استراتيجية وليست تكتيكا

العالم - ايران

و قال عبد السلام كريمي في ختام المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للوحدة الإسلامية مساء اليوم السبت: إن شاء الله لا ينحصر أسبوع الوحدة في أسبوع واحد بل يمتد إلى أسابيع وأشهر وسنوات ويجب أن ننظر إليه على أنه شيء دائم وأن نقضي حياتنا كلها في ظل الوحدة و التقدم وترسيخ هذا المفهوم.

وشدد على أن وحدة المسلمين ، وفق الآيات والأحاديث ، هي من واجبات دين الإسلام ، وأضاف: "الوحدة استراتيجية من وجهة نظر جمهوريتنا الإسلامية ، وليست تكتيكا" وعلى قول رئيس الجمهورية ان الشيعة والسنة ليسوا اثنين ، بل روح واحدة.

يتبع...