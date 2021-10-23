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خلال الاتصال مع وزير خارجية اذربيجان؛

امير عبداللهيان : طهران مصممة على تعميق العلاقات مع باكو

امير عبداللهيان : طهران مصممة على تعميق العلاقات مع باكو
السبت ٢٣ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" : ان طهران مصممة على توسيع وتعميق العلاقات مع باكو.

العالم - ايران

وفي اتصال هاتفي، اليوم السبت مع وزير الخارجية الاذربيجاني "جيحون بايراموف"، ثمّن امير عبداللهيان قرار الحكومة الاذربيجانية المتمثل في الافراج عن السائقين الايرانيين؛ مؤكدا ان هذه الخطوة البناءة من شانها ان تهيئ الظروف اللازمة لحل سوء الفهم.

كما نوه بالمحادثات السابقة التي جرت بين وزيري الخارجية الايراني والاذربيجاني؛ داعيا الى اتخاذ مزيد من الخطوات البناءة لتسهيل عملية مرور الشاحنات الايرانية داخل المناطق الحدودية المشتركة.

ودعا امير عبداللهيان الى اتخاذ موقف ايجابي ورسم افاق مستقبلية مشتركة من قبل طهران وباكو، الى جانب تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة على وجه العجالة.

من جانبه، اعرب وزير خارجية اذربيجان عن ترحيبه باتخاذ خطوات ايجابية لحل سوء الفهم مع ايران؛ واصفا الافراج عن السائقين الايرانيين وقرار السلطات الايرانية المعنية بشأن قوانين العبور الحدودية، "بشائر على رغبة البلدين في حل سوء الفهم بينهما".

واكد "بايراموف" خلال مباحثاته الهاتفية مع امير عبداللهيان، ان تحديد المشاريع الاقتصادية المشتركة بين ايران واذربيجان سيخلف اثارا ايجابية؛ داعيا بدوره الى تفيل نشاطات اللجنة الاقتصادية المشتركة.

ختاما، دعا الوزيران الايراني والاذربيجاني الى استمرار المباحثات الثنائية بين البلدين.

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خلال الاتصال مع وزير خارجية اذربيجان؛ امير عبداللهيان : طهران مصممة على تعميق العلاقات مع باكو

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