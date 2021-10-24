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الشيخ الخزعلي يدعو مؤسسات دولية لاتّباع الحيادية والمهنية بتعاملها مع العراق

الشيخ الخزعلي يدعو مؤسسات دولية لاتّباع الحيادية والمهنية بتعاملها مع العراق
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٧ بتوقيت غرينتش

دعا الامين العام لحركة عصائب اهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي، يوم السبت، المؤسسات الدولية كافة الى اتّباع الحيادية والمهنية في تعاملها مع ملفّ العراق.

العالم - العراق

وقال سماحته في تغريدة على منصة تويتر واطلعت عليها “العهد نيوز” ما نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم (ما يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ)
نُبدي استغرابنا من استعجال مجلس الأمن الدوليّ بالتهنئة والمباركة بنتائج الانتخابات الأخيرة التي أُجريت في بلدنا العراق الحبيب، مع عدم اكتسابها الشرعية القانونية إلى الآن، لعدم مصادقتها من قبل المحكمة الاتحادية، ورغم كلّ الاعتراضات و الأدلة المتضافرة حول فشل هذه الانتخابات، الذي أدى إلى رفض نتائجها من قبل كلّ المكونات العراقية بالإجماع، وغالبية القوى السياسية، والأكثرية العددية للشعب العراقي، ونتج عنه انطلاق التظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي شملت أغلب محافظات العراق.

إنّنا ندعو المؤسسات الدولية كافة الى اتّباع الحيادية والمهنية في تعاملها مع ملفّ العراق، وكذلك ندعو إلى احترام ومراعاة سيادة العراق وقوانينه ذات العلاقة.

ادناه صورة التغريدة:

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