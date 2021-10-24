الكويت تعلن تسلمها أول طائرتين من طراز 'يوروفايتر- تايفون'

العالم - الكويت

ووقَّعت الكويت في عام 2016، اتفاقية لشراء 28 طائرة من طراز "يوروفايتر-تايفون"؛ لضمها إلى القوات الجوية الكويتية.

وأوضحت صحيفة "الأنباء" الكويتية، أنه تم طلاء الطائرتين بِشارة القوات الجوية الكويتية (KAF) الكاملة، مع شعار سلاح الجو المخفف وعلم كويتي بالألوان الكاملة على الذيل، ولكن مع الأرقام التسلسلية التجريبية الإيطالية.

وأبدت الكويت اهتماماً بهذا الطراز من الطائرات الأوروبية في 2012، ثم أُبرمت في 2016، صفقةً قيمتها 8.7 مليارات دولار لشراء الطائرات الـ28 المذكورة.

ويشمل الاتفاق البنية التحتية المرتبطة بقاعدة علي السالم الجوية، والتدريب، والخدمات اللوجستية، وحزمةً أوليةً مدتها ثلاث سنوات.

والكويت هي الدولة الخليجية الرابعة التي تحصل على هذه المقاتلة بعد قطر والسعودية وسلطنة عُمان.

وبدأ تجميع أول طائرة "تايفون" كويتية في أكتوبر 2018، وتخرّج أول 7 طيارين كويتيين من دوراتهم التدريبية بسلاح الجو الإيطالي في يوليو 2020.

وكان من المقرر أن تستقبل الكويت الدفعة الأولى من طائرات يوروفايتر في الربع الأخير من 2020، على أن تنتهي عمليات التسليم في 2023؛ لكن المرحلة الأولى من التسليم تأخرت، ومن المقرر أن تنتهي بنهاية العام الجاري.