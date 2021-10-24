شمخاني يحذر الكيان الصهيوني من أي عدوان ضد ايران

العالم - ايران

وكتب شمخاني تغريدة على توتير اليوم الاحد قال فيها: بدلا من تخصيص ميزانية بقيمة 1.5 مليار دولار للأعمال الشريرة ضد إيران، يجب على الكيان الصهيوني التفكير لتوفير تمويل بعشرات الآلاف من المليارات من الدولارات لإصلاح الأضرار التي ستنجم عن رد ايران المدمر.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية، قد ذكرت ان حكومة الكيان الصهيوني وافقت على ميزانية بقيمة خمس مليارات شيكل (1.5 مليار دولار) لتعزيز قدراتها على استهداف البرنامج النووي الإيراني.

وذكرت القناة، أن "الأموال ستوجه نحو الطائرات وجمع المعلومات الاستخبارية، ربما باستخدام الأقمار الصناعية، من بين خيارات أخرى".

وكان سفير ومندوب إيران الدائم لدى منظمة الامم المتحدة، مجيد تخت روانجي، قد حذر الكيان الصهيوني من "أي خطأ في الحسابات ومغامرة محتملة ضد إيران، ومن ضمن ذلك ضد برنامجها النووي السلمي".

وجاء ذلك في رسالة وجهها تخت روانجي يوم 13 اكتوبر الى الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي ردا على التهديدات الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران، وورد في الرسالة: "خلال الأشهر الأخيرة ازداد عدد وشدة تهديدات الكيان الإسرائيلي الاستفزازية والمغامرة باستمرار، اذ بلغ مستوى تحذيريا، وآخرها ما صدر عن رئيس أركان جيش الكيان الذي هدد بأن " الخطط العملاتية ضد البرنامج النووي الإيراني يجري تطويرها، وأن العمليات ستستمر لتدمير قدرات إيران في مختلف المجالات وفي اي وقت كان".