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الصين تدين بشدة الهجوم الإرهابي في دمشق

الصين تدين بشدة الهجوم الإرهابي في دمشق
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٠٣ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الخارجية الصينية التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة مبيت عسكري في دمشق الأربعاء الماضي.

العالم - سوريا

ونقلت وسائل إعلام صينية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين قوله إن الصين تدين بشدة الهجوم الإرهابي في دمشق معرباً عن تعاطف بلاده مع أسر الشهداء والمصابين.

وجدد وانغ وين بين معارضة الصين جميع أشكال الإرهاب ودعمها جهود الحكومة السورية لمكافحته مؤكداً سعي بلاده مع المجتمع الدولي من أجل المساعدة على تحقيق الأمن والاستقرار الدائم على كامل ربوع البلاد.

وارتقى 14 شهيداً ووقع عدد من الجرحى جراء تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين تم لصقهما في حافلة مبيت عسكري عند جسر الرئيس بدمشق يوم الأربعاء الماضي.

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