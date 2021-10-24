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الجيش السوري يمشط مدينة الحراك ومحيطها بريف درعا الشمالي الشرقي

الجيش السوري يمشط مدينة الحراك ومحيطها بريف درعا الشمالي الشرقي
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٢٤ بتوقيت غرينتش

بدأ الجيش السوري عملياتِ تفتيش وتمشيط في مدينة الحراك ومحيطِها بريف درعا الشمالي الشرقي جنوبي البلاد، وذلك بعد استكمالِ عملية تسوية أوضاعِ المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية، وتسليمِ أسلحتِهم.

العالم - سوريا

وأفادت مراسلة العالم أنّ مركز التسوية في مدينة إزرع استقبل عشراتِ المسلحين والمطلوبين والفارين من أبناء المدينة وبلدة الشيخ مسكين وبعضِ القرى المحيطة لتسوية أوضاعِهم.

كما تم تسوية أوضاعِ العشرات من أبناءِ بلدة محجة وعدد من القرى في مركز للتسوية أقامتْه الجهات المختصة بالتعاون مع الجيش السوري بحضورِ وجهاء المنطقة.

وعززت وحدات من الجيش خلال الأسابيع الماضية مواقعها في مدن وبلدات وقرى ريف درعا التي تمت فيها عمليات تسوية وفقاً للاتفاق الذى طرحته الدولة السورية في آب الماضي وبدئ العمل فيه انطلاقاً من حي درعا البلد في مدينة درعا.

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