كمين الطيونة ومحاولة تفجير السلم الأهلي في لبنان

العالم - قلم رصاص

ويرصد برنامج " قلم رصاص " ما كتبه وليد فارس المستشار في الكونغرس الامريكي في صحيفة الانديبنديت العربية البريطانية تحت عنوان خياران لحزب الله في لبنان حيث كتب قائلاً:" بعد يوم الاصطدام الدامي الذي حدث في بيروت الكبرى، الأسبوع الماضي، والذي سقط فيه قتلى وجرحى من "حزب الله"، والتهديدات العنيفة الخارجة عن قيادة الحزب ضد من وصفتهم "بالعملاء الأميركيين والإسرائيليين، والميليشيات الطائفية"، بدأت معادلة جديدة بالظهور لدى المهتمين بالملف اللبناني في العواصم الغربية، وبخاصة في واشنطن وباريس. وهذه المعادلة بدأت تغير الفهم الدولي للواقع اللبناني عامة، ولحقيقة وضع "حزب الله" على الأرض بخاصة. وخلاصة هذه المعادلة باتت تتوضح على أن أمام الحزب في قاعدته الأولى والأساسية، أي أراضي الجمهورية اللبنانية، خيارين أساسيين، لا ثالث لهما، مع مرور الزمن. فما هما؟ وما هي نتائج كل منهما؟".

وسلط البرنامج الضوء على ما قاله وليد فارس:"إما أن يواجه حزب الله مقاومة متصاعدة ومتوسعة، تنهكه، وقد تخرجه بالقوة من بعض المناطق تدريجياً، وإما أن يقبل بتسوية مرحلية تقضي بانسحابه من بيروت الإدارية والجبل والشمال وجزء من البقاع، مع المحافظة على وجوده في الضاحية والجنوب وجزء من البقاع، في إطار خطة أمنية يشرف عليها الجيش اللبناني بدعم عربي ودولي، حتى الوصول إلى حل شامل للأزمة في لبنان، فأي خيار سيأخذ "حزب الله"؟ .

وحول الكلام الخطير الذي جاء في مضمون ما قاله وليد فارس في صحيفة اندبندنت عربية وابعاده وتوجيه أصابع الاتهام مباشرة الى حزب الله في حادثة الطيونة اعتبر العميد د. أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي من جنوب لبنان ان ما قال به اللبناني الاصل الصهيوني الهوية والسلوك والانتماء يكشف حقيقة المخطط الذي وضع والذي كلفت القوات اللبنانية بتنفيذه في لبنان وهو مخطط لاقتياد حزب الله الى فتنة طائفية وحرب أهلية تقود الى أمر من أمرين خلافا لما أوحى بهما هذا الشخص.

كما يبحث برنامج " قلم رصاص "ما نشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" مقالا كتب فيه إيال زيسر، يرى فيه أنّ "مشاكل "حزب الله" لن تصرف انتباهه عن اسرائيل" قائلا:"بينما تواجه جماعة حزب الله معارضة متزايدة في لبنان ولاسيما بعدما جرى مع القوات اللبنانية وهي جماعة مسيحية مارونية متطرفة كانت تنتمي الى الكتائب المتحالفة مع"اسرائيل" فان الجماعة لن تتوانى عن جهودها للحفاظ على الردع تجاه"اسرائيل".

ضيف هذه الحلقة :

- العميد د. أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي من جنوب لبنان

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