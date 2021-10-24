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وزير الداخلية التركي يلتقي نظيره القرغيزي في إسطنبول

وزير الداخلية التركي يلتقي نظيره القرغيزي في إسطنبول
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأحد، نظيره القرغيزي أولان نيازبكوف في إسطنبول.

العالم - تركيا

وقبل انطلاق الاجتماع الثنائي المغلق في بيت الضيافة بإسطنبول، أعرب صويلو أمام عدسات الصحفيين عن سعادته باستضافة نظيره القرغيزي في تركيا.

وأشار صويلو إلى الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين وأواصر التعاضد فيما بينهما.

وأكد أن لقرغيزيا وشعبها مكانة خاصة في قلوب تركيا وشعبها.

وأوضح أن لتركيا قدرات كبيرة في العديد من المجالات، ولا سيما في إدارة الهجرة، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، والمخدرات، والإرهاب.

وأعرب عن أمله في توقيع اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين ​​في أسرع وقت ممكن.

بدوره أعرب الوزير القرغيزي عن امتنانه من الحفاوة التي لقيها في تركيا.

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