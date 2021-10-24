سياسي عراقي يدعو مفوضية الانتخابات الى خيار العد اليدوي لحل الازمة

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وقال البلداوي في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك قانون يحكم عمل مفوضية الانتخابات ويحكم العملية الانتخابية وهو القانون رقم 9 لسنة 2020، الذي وضع اليات التي تجرى فيها الانتخابات والضوابط للطعن بها"، مبينا ان "الجميع وضع الامال في الانتخابات المبكرة في الخروج من حالة الاختناق والوضع المتردي الذي كان يعيشه البلد الى وضع افضل ومرحلة يتنفس فيها الشعب العراقي السعداء وتنفتح ابواب لتقديم الخدمات الى المواطنين".



واضاف البلداوي، "للاسف الشديد ونتيجة للتدخلات الخارجية والاجندات المعروفة فقد تغير مسار العملية الانتخابية ليدخل البلد في منزلق خطير نتيجة للنتائج المشوهة للعملية الانتخابية، وقد اصبح واضحا جدا ان هنالك مشاكل فنية وتقنية وايادي عبثت بالنتائج وغيرت بها الكثير"، لافتا الى ان "الجميع ينتظر من المفوضية ان تقوم بواجبها على اكمل وجه والتعامل الايجابي مع الطعون المقدمة وان يتم تطبيق القانون بشكله الصريح من خلال الذهاب الى العد والفرز اليدوي بسبب وجود نتائج الكترونية عليها اشكاليات وشكوك".

وتابع عضو تحالف الفتح، ان "الذهاب الى اجراء العد اليدوي هو خطوة بسيطة وميسرة لدى المفوضية، وكان الاجدر بالمفوضية الذهاب الى هذا الخيار بعيدا عن الجدل والاشكاليات التي قد تفتح ابواب جديدة وقد تؤدي الى التصعيد والانغلاق التام في العملية السياسية"، مشددا على ان "الحل الواقعي والقانوني والمنطقي والمقبول من قبل الكتل السياسية هو الذهاب الى العد والفرز اليدوي مع مطابقة البصمات للناخبين واعتماد النتائج التي ستظهر في المحطات".



واكد البلداوي، ان "بقاء المفوضية على موقفها واصرارها على عدم الذهاب الى العد والفرز اليدوي، فانه سيولد مشاكل اكبر وستزداد التظاهرات وستبقى الكتل المعترضة على النتائج ثابتة على مواقفها التي تؤيدها المعطيات الموجودة على الارض".