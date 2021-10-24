خارجية الاحتلال:أمريكا قد تتراجع عن فتح قنصليتها بالقدس

العالم - الإحتلال

وكانت قنصلية القدس قد أُدمجت في السفارة الأمريكية من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018، بعدما تم نقلها من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، وهو ما عكس السياسة الأمريكية التي أشاد بها الاحتلال وأدانها الفلسطينيون.

وقال إيدان رول، لموقع (واينت) العبري: "أعتقد أن لدي أسبابًا وجيهة للاعتقاد أن ذلك لن يحدث"، مضيفا: "الأمريكيون يتفهمون تعقد الوضع السياسي. ولنا معهم علاقات طيبة للغاية ... ولا نؤمن بمفاجأتهم بشيء، ولا أعتقد أنهم سيحاولون مفاجأتنا بشيء".

وكان أنطوني بلينكين، وزير الخارجية الأمريكي، أكد سابقًا هذا الشهر، خطة واشنطن لإعادة فتح القنصلية، في إطار جهود لتعميق العلاقات مع الفلسطينيين، ولم يذكر جداول زمنية لذلك.