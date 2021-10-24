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وزير الصحة السوري عن إصابات كورونا: نستعد للانتقال إلى الخطة «c»

وزير الصحة السوري عن إصابات كورونا: نستعد للانتقال إلى الخطة «c»
الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

في الوقت الذي ما تزال فيه سوريا ضمن الذروة الرابعة من انتشار كورونا، عقد الفريق الحكومي المعني بإجراءات التصدي للوباء اجتماعاً استثنائياً أمس برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء السوري، وخاصة بعد الازدياد الكبير في عدد الإصابات خلال الأيام الماضية.

العالم - سوريا

وناقش الفريق الحكومي خلال الاجتماع تطورات انتشار الفيروس وجاهزية المنظومة الصحية للتعاطي مع الإصابات، وطلب من الجهات العامة التقيد بالقرارات والإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار الفيروس وتأمين كمامات قماشية للعاملين ومستلزمات التعقيم خاصة عند استخدام جهاز البصمة.

ووافق الفريق الحكومي على خطة وزارة الصحة لجهة التوسع بمراكز التلقيح من خلال فتح كافة المراكز الطبية في المحافظات لتقديم خدمة التطعيم ضد الفيروس واستخدام الفرق الجوالة لهذه الغاية أيضاً، مع تخصيص فرق جوالة لزيارة الوزارات والجهات العامة لإعطاء اللقاح لمن يرغب من العاملين، وأكد أهمية تلقي العاملين في الفنادق والمطاعم والهيئة التدريسية والإدارية في وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي اللقاح.

وأكد عرنوس ضرورة اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لضمان الالتزام بالقرارات والتعاميم الصادرة بخصوص التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، خصوصاً في هذه المرحلة التي تشهد زيادة في معدلات الإصابة، وأهمية رفع درجة الوعي بين المواطنين للتقيد بالإجراءات الاحترازية وتشجيعهم على أخذ اللقاح باعتباره الخيار الأكثر انسجاماً مع الواقع الصحي والاقتصادي الحالي والتجارب الدولية.

وأشار وزير الصحة السوري حسن الغباش إلى أنه يتم العمل حالياً وفق الخطة (ب) وضمن الطاقة الاستيعابية الكاملة تقريباً، مع اتخاذ الترتيبات اللازمة والاستعداد للانتقال إلى الخطة (سي) لجهة التوسع بعدد الأسرّة في المشافي إلى الحد الأعظمي، والاستفادة من الأسرّة في المشافي التخصصية في المحافظات كافة.

وكلف الفريق الحكومي وزارة الصحة التنسيق مع وزارتي التعليم العالي والإعلام لعقد ندوات توعوية حول خطورة الوباء وضرورة المبادرة لتلقي اللقاح، كما تم تكليف وزارة المالية تأمين التمويل اللازم لتوفير المعقمات ووسائل الوقاية في الجهات العامة.

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