بالفيديو.. اصابة اكثر من 243 مليون شخصا بكورونا

العالم - اوروبا

على الرغم من حملات التطعيم الواسعة ضد فيروس كورونا، الا ان الخوف لم يتبدد لدى العديد من الدول التي تشهد ارتفاعا جديدا في اعداد الاصابات .

اخر احصاء لرويترز اظهر ان اكثر من مائتين وثلاثة واربعين مليونا واربعمئة الف نسمة اصيبوا بالفيروس على مستوى العالم،توفى منهم اكثر من خمسة ملايين ومائة وخمسة وسبعين الف شخص.

لا تزال الولايات المتحدة في طليعة الاصابات والوفيات، تليها الهند والبرازيل وبريطانيا لتحل روسيا الخامسة على مستوى العالم وذلك بحسب اخر الاحصاءات.

وتشهد بريطانيا ترديا في الوضع الوبائي بعد تسجيل أعداد إصابات مرتفعة من الفيروس وفي هذا الإطار تبدي الحكومة قلقا جراء تحور جديد ناتج عن المتحور دلتا.

وقالت كارتين هندرسون، رئيسة الكلية الملكية لطب الطوارئ: "هل تعتقد أن أقسام الطوارئ ، بالنظر إلى الوضع كما هو الآن وما نعرفه ، ستكون قادرة على التعامل مع هذا الشتاء؟ أننا نكافح حقًا للوصول إلى مرافق الرعاية الصحية لدينا ، ومن ثم العمل على ما يتعين علينا القيام به".

وفي روسيا ترتفع المخاوف من تطورات كوفيد تسعة عشر،حيث سجلت السلطات الصحية الروسية أكبر زيادة منذ بداية جائحة كورونا في حصيلة الوفيات والإصابات بالوباء على حد سواء. ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ ومقاطعة موسكو .

وقال سيرغيه غلوخنوف، رئيس وحدة العناية الفائقة : "الاختلاف الرئيسي عن العام الماضي هو أن المرض يزداد حدة. ارتفع عدد الشباب المتضررين بشكل ملحوظ".

وفي شرق اوروبا تجاوزت حالات الإصابة بالفيروس العشرين مليونا الاحد ، إذ تشهد المنطقة أسوأ تفش منذ بدء الجائحة وتأخيرا في عمليات التطعيم. ودول المنطقة صاحبة أقل معدلات تطعيم في أوروبا، إذ تلقى أقل من نصف سكانها جرعة واحدة.وتشير الاحصاءات إلى أن ثلاثة من أكثر خمس دول تسجيلا للوفيات في العالم موجودة في شرق أوروبا، وهي روسيا وأوكرانيا ورومانيا.

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