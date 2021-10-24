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مشاهد خاصة بالعالم..

للمرة الثانية خلال أسبوع.. أهالي قرية حامو بالقامشلي يعترضون رتلا أمريكيا

الأحد ٢٤ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٣٥ بتوقيت غرينتش

اعترض قوات الجيش السوري وأهالي قرية حامو بريف القامشلي شمال شرقي سوريا للمرة الثانية خلال أسبوع رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي من 5 مدرعات، ومنعوه من دخول قريتهم برشقه بالحجارة.

العالم - سوريا

واعترض أهالي القرية الثلاثاء الماضي رتلا تابعا للقوات الأمريكية حاول المرور بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع والعودة من حيث جاء.

ونقلت مصادر في القرية، أن "رتلا من 3 مدرعات وسيارة همر حاول المرور إلى مدينة القامشلي عبر الطريق الدولي بالقرب من القرية، فقام الأهالي باعتراض الرتل ورموه بالحجارة وأجبروه على التراجع".

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وتصدى أهالي قرية حامو خلال الأشهر الماضية عدة مرات لأرتال أمريكية حاولت الدخول إلى القرية أو المرور بمحاذاتها وأجبروها بمؤازرة من الجيش السوري على المغادرة والعودة أدراجها.

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مشاهد خاصة بالعالم.. للمرة الثانية خلال أسبوع.. أهالي قرية حامو بالقامشلي يعترضون رتلا أمريكيا

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