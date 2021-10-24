صلاح یقود ليفربول لفوز تاريخي على مانشستر يونايتد لم یحصل منذ قرن!

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وارتفع رصيد ليفربول إلى 21 نقطة بالمركز الثاني في البريميرليغ، بفارق نقطة خلف تشلسي المتصدر، في حين تجمد رصيد مانشستر يونايتد، عند 14 نقطة في المركز السابع،

وافتتح نابي كيتا التسجيل لليفربول مبكرا في الدقيقة الخامسة بعدما تلقى تمريرة حاسمة من صلاح، قبل أن يضيف ديوغو جوتا الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وببراعة شديدة نجح صلاح في تسجيل ثلاثية ليكمل خماسية ليفربول، في الدقائق 38 والرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول و50.

وبهذه الأهداف الثلاثة، واصل صلاح هوايته في هز الشباك للمباراة العاشرة على التوالي في مختلف المسابقات، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يحقق هذا الإنجاز، فيما بات أول لاعب أيضا في تاريخ النادي العريق يهز شباك يونايتد في 3 مباريات متتالية بجميع البطولات على ملعب أولد ترافورد، معقل الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر).

وانفرد صلاح بصدارة ترتيب هدافي البطولة هذا الموسم برصيد 10 أهداف، بفارق 3 أهداف أمام أقرب ملاحقيه جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي.

كما انفرد النجم المصري بصدارة اللاعبين الأفارقة الأكثر تسجيلا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 107 أهداف، بعدما كان يتقاسمه مع النجم الإيفواري المعتزل ديدييه دروغبا (104 أهداف).

ولعب يونايتد بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 60 عقب طرد لاعبه البديل بول بوغبا، وألغي له هدفا سجله كريستيانو رونالدو في الدقيقة 52 بداعي التسلل.