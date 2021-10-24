المفوضية العراقية ترد 461 طعناً وتقرر اعادة الفرز اليدوي لـ 297 محطة

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وجاء في بيان "انها تستمر بدراسة الطعون المقدمة إليها، حيث تم تدقيقها من قبل القسم المعني، وبناء عليه جرى عرض ٤٨٣ طعنًا على مجلس المفوضين اليوم الأحد، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد ٤٦١ طعنًا" بحسب "الفرات نيوز".

وعزت اسباب ذلك، الى "خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام الماده ٣٨ /أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ، حيث أن الطاعن لم يحدد المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه فضلاً عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة"، معلنة "ارسال هذه الطعون مع التوصية إلى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون".

واشارت المفوضية الى "قرر المجلس بالموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي ل ٢٩٧ محطة من المحطات الانتخابية المطعون بها بناءً على ٢٢ طعنا توزعت على المحافظات كل من {(ديالى ونينوى وميسان وكربلاء وكركوك وذي قار والأنبار والقادسية وصلاح الدين والمثنى والبصرة وبغداد وبابل) كونها جاءت مدعمًة بالأدلة، وانه سيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز".

ونفت المفوضية "صحة ما تتناوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتيجة هذه الطعون، إذ أن هذه النتيجة ستعلن من قبل المفوضية بعد انتهاء إجراءات عملية العد والفرز اليدوي التي ستكون في بغداد كما أوضحنا".

واكدت "انها ستبدأ بإجراءات العد والفرز اليدوي للمحطات المطعون فيها التابعة إلى مكتب محافظة انتخابات نينوى اعتبارًا من يوم الاربعاء الموافق ٢٧ تشرين الأول من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 5 عصراً، وتليها بقية محطات مكاتب المحافظات المطعون بها والتي سيتم الاعلان عنها وفق جدول زمني لاحقا لتحديد أسماء وأرقام المراكز والمحطات المطعون فيها على مستوى المحافظة والدائرة".

واوضحت المفوضية، ان "عملية العد والفرز اليدوي ستجري بحضور ممثلي المرشحين في الدائرة المطعون بمحطاتها والمراقبين ووسائل الاعلام، وستواصل المفوضية النظر ببقية الطعون تباعاً".