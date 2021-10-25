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وسائل إعلام كورية شمالية تستنكر الاقتراح الأمريكي الكوري الجنوبي حول "حوار الدفاع"

وسائل إعلام كورية شمالية تستنكر الاقتراح الأمريكي الكوري الجنوبي حول
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

انتقدت وسائل إعلام كوريا الشمالية الاقتراح الأمريكي الأخير لإطلاق "حوار دفاعي" جديد مع كوريا الجنوبية، متهمة واشنطن بـ"السعي لزيادة الضغط العسكري" على بيونغ يانغ.

العالم - أسيا و الباسفيك

وقالت مصادر إن "الولايات المتحدة طرحت فكرة إنشاء منصة حوار غير رسمية خلال المحادثات الدفاعية المنتظمة للحلفاء في سيئول الشهر الماضي، في الوقت الذي تضغط فيه واشنطن لحشد حلفائها الديمقراطيين لمواجهة نفوذ الصين المتزايد".

واعتبر موقع "مياري" الكوري الشمالي في مقال نشره أن "الحوار المقترح هو محاولة أخرى من قبل الولايات المتحدة لزيادة الضغط على الشمال وتعزيز مبادرتها السياسية الإقليمية".

وأضاف: "يمكن النظر إلى الولايات المتحدة على أنها تسعى إلى الاستفادة بشكل مفيد من مجموعة العمل الدفاعية (المقترحة) لتشديد قبضتها على قطاع الدفاع في كوريا الجنوبية، والضغط على كوريا الشمالية عسكريا وبالتالي تعزيز تحقيق استراتيجيتها في المحيطين الهندي والهادئ".

كما انتقد سيئول للنظر في إطلاق مقترح لمثل هذا الحوار الدفاعي على أساس "الشعور بالخضوع" للولايات المتحدة.

من جهته شجب موقع "DPRK Today" الكوري الشمالي في مقال نشره تدريبات "أولجي تايكوك" القادمة في كوريا الجنوبية، ووصفها بأنها جزء من "سياسة سيئول العدوانية تجاه بيونغ يانغ".

وأضاف: "العالم يعرف أن تدريبات أولجي تايكوك ستستمر، وتستهدف الناس من نفس العرق باسم الاستعداد لمواجهة تهديدات من جهة ما".

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وسائل إعلام كورية شمالية تستنكر الاقتراح الأمريكي الكوري الجنوبي حول "حوار الدفاع"

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