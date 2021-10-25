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خبير عراقي يحذر من مخططات اميركا لفترة ما بعد الانتخابات

خبير عراقي يحذر من مخططات اميركا لفترة ما بعد الانتخابات
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٩:٤٤ بتوقيت غرينتش

بين الخبير الأمني علي الوائلي، اليوم الاثنين، ان اميركا تشكل مصدر تهديد امني للعراق، لافتا الى ان ارهابيي داعش تحت امرة واشنطن وقد يتم استخدامهم في المرحلة المقبلة لزعزعة استقرار العراق.

العالم-العراق

وقال الوائلي ، ان "اميركا تسيطر على مخيم الهول في الأراضي السورية وتدفع قيادات الإرهاب للدخول الى العراق بشكل تدريجي وعن طريق الارتال العسكرية للقوات الأميركية".

وأضاف ان "استقرار الوضع الحالي لايعني القضاء على الإرهاب، بل ان اميركا تحضره لفترة مابعد الانتخابات، حيث تسعى لتطبيق مخططها لحل الحشد الشعبي من خلال الحكومة القادمة".

وأوضح الوائلي، ان "اميركا تشكل مصدر تهديد قوي للعراق من خلال القيادات الإرهابية الموجودة في معسكراتها وكذلك مخيم الهول، حيث تخطط لمرحلة مابعد 2022 اذ تهدف للبقاء في العراق عن طريق زعزعة استقراره الأمني، كي تدفع الحكومة المقبلة للمطالبة ببقاء القوات الأجنبية في البلاد".

المصدر: المعلومة

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