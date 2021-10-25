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الرئاسة العراقية تكشف مصير تشكيل الحكومة الجديدة

الرئاسة العراقية تكشف مصير تشكيل الحكومة الجديدة
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

حددت الرئاسة العراقية، اليوم الأحد، موقفها من الكتلة الأكبر وتشكيل الحكومة الجديدة، فيما أشارت الى امكانية تعديل قانون مجالس المحافظات.

العالم - العراق

وقال المستشار القانوني للرئاسة العراقية منيف الشمري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الدستور العراقي حدد أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة"، مبيناً، أننا "في رئاسة الجمهورية ننتظر تشكيل الكتلة الأكبر".

واضاف انه "اذا تم تشكيلها ستعتمد اسم مرشح لرئاسة الوزراء ويقوم رئيس الجمهورية ملزما بحسب الدستور بمنح الثقة للمرشح".

وحول قانون مجالس المحافظات اكد الشمري انه "لا يوجد في الوقت الحالي تعديل على القانون"، مبينا ان "القانون عدل عام 2019 ويعد هذا التعديل الاخير للقانون".

واشار الى انه "من المحتمل اجراء تعديل على قانون مجالس المحافظات خلال الدورة الجديدة".

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