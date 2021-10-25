بامكان المواطنين من اليوم زيارة العراق جوا بدون تاشيرة

العالم - ایران

وكتب السفير الايراني لدى بغداد ایرج مسجدي في تغريدة على تويتر وضمن تقديمه التهاني الى الرعايا الايرانيين بمناسبة المولد النبوي الشريف ، ان بامكان المواطنين الاعزاء انطلاقا من اليوم الاثنين زيارة العراق جوا من دون الحاجة الى تاشيرات دخول في ظل رعاية البروتوكولات الصحية.

الجدير بالذكر انه خلال الزيارة الاخيرة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لطهران تم الاتفاق على الغاء التاشيرات للرعايا الايرانيين الراغبين بزيارة العراق جوا وتقرر ان يجري اعداد الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق .

بدوره قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية اننا قررنا الغاء التاشيرات للرعايا العراقيين ويبقى تنفيذ هذا القرار رهن بان يبادلنا الاصدقاء في العراق نفس الموقف وقد تم عقب زيارة الكاظمي الى طهران التوصل الى هذا الاتفاق حول الرحلات الجوية بدون تاشيرات دخول حيث ستدخل اجراءاته حيز التنفيذ خلال الايام المقبلة.