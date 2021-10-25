الجيش اللبناني يُحيل التحقيق في مجزرة الطيونة إلى النيابة العسكرية

العالم ـ لبنان

وأعلن الجيش اللبنانى أن مديرية المخابرات أنهت تحقيقاتها فى أحداث الطيونة التى شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت فى الرابع عشر من شهر أكتوبر الجارى وأسفرت عن مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات.

وأضاف الجيش أن مديرية المخابرات أحالت الملف مع الأشخاص الذين ألقى القبض عليهم إلى النيابة العامة العسكرية.

وفي وقت سابق، ابلغت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بطلب استدعاء للاستماع اليه في احداث مجزرة الطيونة.

وكانت مجموعات تابعة لمليشيا القوات اللبنانية نصبت كمينا للعابرين واعتدت بالقنص واطلاق النار المتعمد على مواطنين كانوا يتوجهون لوقفة احتجاجية امام قصر العدل على تسيس التحقيق، والاستنسابية التي يتبعها، القاضي بيطار ما ادى الى سقوط سبعة شهداء وعشرات الجرحى معظم اصاباتهم كانت بالرأس.