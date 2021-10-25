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السودان...مقتل 7 أشخاص وإصابة 140 في الاحتجاجات

السودان...مقتل 7 أشخاص وإصابة 140 في الاحتجاجات
الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن مسؤول بوزارة الصحة السودانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 140 في الاحتجاجات التي وقعت الاثنين، عقب انقلاب الجيش على الحكومة في البلاد.

العالم-السودان

وأصيب هؤلاء الأشخاص خلال مشاركتهم في احتجاجات رافضة لقرارات الجيش حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات.

وكان "تجمع المهنيين السودانيين" ناشد المواطنين "الخروج للشوارع وإغلاقها بالمتاريس والمقاومة السلمية والإضراب السياسي والعصيان المدني الشامل".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أنه تم اختطافه وزوجته فجر اليوم الاثنين من مقر إقامتهما بالخرطوم، واقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية.

وحسب التقارير الإعلامية ألقت قوات عسكرية القبض على 4 وزراء بالحكومة والعضو المدني في مجلس السيادة محمد الفكي سليمان.

وبين المعتقلين وزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر، ووزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الصناعة إبراهيم الشيخ.

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السودان...مقتل 7 أشخاص وإصابة 140 في الاحتجاجات

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