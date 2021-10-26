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ما هي الأعراض غير المتوقعة لمرض السرطان؟

ما هي الأعراض غير المتوقعة لمرض السرطان؟
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

أعلن الأطباء مؤخرا، أن فقدان الشهية، ربما يكون أحد أعراض الإصابة بسرطان البنكرياس.

العالم - منوعات

وتشير إكسبرس، استنادا إلى بيانات الأطباء البريطانيين، إلى أن شحوب الجلد وبياض العينين وفقدان الشهية وفقدان الوزن دون مبرر، تشير إلى الإصابة بسرطان البنكرياس.

ووفقا للخبراء، يظهر شحوب الجلد وبياض العينين، نتيجة تراكم نواتج تحلل البيليروبين في الدم. كما يجب عدم اهمال فقدان الشهية وفقدان الوزن غير المبرر، وكذلك الشعور بالتعب أو الوهن، والحمى والقشعريرة والغثيان وألم في أعلى البطن.

وينصح الخبراء، باستشارة الطبيب عند اكتشاف هذه الأعراض وعدم إهمالها، لإجراء الفحص اللازم وبدء العلاج إذا تطلب الأمر.

وسرطان البنكرياس، هو ورم خبيث ينمو في ظهارة أنسجة وقنوات البنكرياس. وهذا السرطان يصيب عادة كبار السن من النساء والرجال على حد سواء.

ويعتبر تناول المشروبات الكحولية أحد العوامل التي تزيد من خطر الإصابة به وتطوره، وكذلك التدخين وتناول الأطعمة الدهنية والحارة.

وأعراض سرطان البنكرياس غير محددة وغير واضحة، لذلك ينمو الورم الخبيث ولا يكتشف إلا في وقت متاخر.

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ما هي الأعراض غير المتوقعة لمرض السرطان؟

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