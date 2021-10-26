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مصر تسجل 48 وفاة و889 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجل 48 وفاة و889 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة المصرية يوم الاثنين تسجيل 889 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة.

العالم-مصر

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن 755 مصابا غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس، مشيرا إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 274762.

وأشار إلى أن إجمالي مصابي كورونا في البلاد بلغ 325508 منهم 18333 حالة وفاة.

وكان مستشار الرئيس المصري للصحة محمد عوض تاج الدين قد أكد الخميس الماضي أن "مصر لا تزال في الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وأن التوقعات تشير إلى استقرار الإصابات خلال بضعة أيام، وبعد ذلك ستنخفض الإصابات، ومن ثم تنحسر الموجة الرابعة".

وعن إمكانية حدوث موجة خامسة من كورونا، قال: "نتمنى أن لا يحدث ذلك، ولكن الوباء ما زال موجودا"، مشيرا إلى أن "كورونا لديه القدرة على التحور، وهذا التحور هدفه مقاومة المناعة والعيش داخل الجسم".

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مصر تسجل 48 وفاة و889 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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