مصر تسجل 48 وفاة و889 إصابة جديدة بفيروس كورونا

العالم-مصر

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن 755 مصابا غادروا المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس، مشيرا إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 274762.

وأشار إلى أن إجمالي مصابي كورونا في البلاد بلغ 325508 منهم 18333 حالة وفاة.

وكان مستشار الرئيس المصري للصحة محمد عوض تاج الدين قد أكد الخميس الماضي أن "مصر لا تزال في الموجة الرابعة من فيروس كورونا، وأن التوقعات تشير إلى استقرار الإصابات خلال بضعة أيام، وبعد ذلك ستنخفض الإصابات، ومن ثم تنحسر الموجة الرابعة".

وعن إمكانية حدوث موجة خامسة من كورونا، قال: "نتمنى أن لا يحدث ذلك، ولكن الوباء ما زال موجودا"، مشيرا إلى أن "كورونا لديه القدرة على التحور، وهذا التحور هدفه مقاومة المناعة والعيش داخل الجسم".