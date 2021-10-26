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الرئيس اللبناني: مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان وعليه العودة الى الاجتماع سريعا

الرئيس اللبناني: مجلس الوزراء لا يعيش فقط من خلال اللجان وعليه العودة الى الاجتماع سريعا
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ١١:٢٢ بتوقيت غرينتش

أكد ال​رئيس اللبناني ميشال عون​، أن تداعيات الاحداث الأمنية الأخيرة قد طويت، وأنه لا عودة إلى الحرب الأهلية في لبنان، برغم وجود تعكير دائم للجو العام في البلاد.

العالم_لبنان

وشدد من جهة أخرى، على ضرورة إنشاء ميغاسنتر لتسهيل عملية التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، في ظل الضائقة المالية الحالية التي قد تمنع الكثيرين من الوصول الى مناطقهم للاقتراع، الأمر الذي يؤدي الى انتخاب مجلس نيابي بنسبة اقتراع متدنية جداً.

وعن التعطيل القائم لعمل الحكومة في ظل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لفت الرئيس عون الى ان اللجان المسؤولة عن تحضير الملفات والتفاوض ما زالت تقوم بعملها، ولكن " ​مجلس الوزراء​ لا يعيش فقط من خلال اللجان، وعليه العودة الى الاجتماع سريعا لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح المواطنين، ولانجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وبالنسبة للتحقيقات الجارية في ​انفجار مرفأ بيروت​، اكد على استقلالية القضاء في هذا المجال، وضرورة عدم تدخل السياسيين بمجراها.

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