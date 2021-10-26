ايران وتركمنستان توقعان على أكثر من مئة اتفاقية ووثيقة تعاون

العالم - ايران

وأكد أمير عبد اللهيان في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع نظيره التركماني رشيد مرادوف اليوم الثلاثاء في طهران، ان البلدين اتفقا على اعادة فتح الطرق لمرور الشاحنات بين البلدين، والتعاون في مجالات المياه والطاقة والكهرباء. وقال أمير عبد اللهيان، أنّ المباحثات مع نظيره التركماني تطرقت الى أوضاع المنطقة، لاسيما افغانستان والقوقاز الجنوبية، اضافة الى الاتفاق النووي.

كما وصفَ وزير الخارجية الايراني المحادثات بين الرئيسِ الإيراني ابراهيم رئيسي ونظيرِه التركمنستاني قربانقلي بردي محمدوف في قمة شنغهاي بالجيدة.