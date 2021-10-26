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أحد أبرز رموز نظام مبارك يكشف اثار إلغاء حالة الطوارئ بمصر

أحد أبرز رموز نظام مبارك يكشف اثار إلغاء حالة الطوارئ بمصر
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس الشعب الأسبق في مصر فتحي سرور، إن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ في مصر ستترتب عليه آثار قانونية تتعلق بالقضايا التي لم يصدق حتى الآن على إحالتها للمحاكم الاستثنائية.

العالم - مصر

وأضاف فتحي سرور، أن القضايا التي لم يصدق عليها بعد، فسوف تتحرر من النظر أمام أي محكمة استثنائية، وستتم إحالتها إلى المحاكم الطبيعية لتتخذ المسار القضائي العادي.

وتابع أبرز رموز نظام الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك أن القضايا التي كانت قد أحيلت بالفعل، فسوف تستكمل إجراءاتها وفق قانون الطوارئ، وذلك بحسب نص المادتين 19 و20 من قانون الطوارئ الذي صدر في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

وأشاد رئيس مجلس الشعب الأسبق بالقرار الذي أعلن عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، قائلا: "قرار تاريخي ويؤكد أن مصر أخذت خطوات مهمة في طريق الاستقرار والأمن، وهو أمر سيكون محل تقدير كبير على المستوى المحلي والعالمي".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أعلن مساء أمس، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وهو القرار الذي قوبل بردود فعل واسعة برلمانيًا وحقوقيًا وسياسيًا، باعتبار القرار يعكس حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها البلاد، وخطوة جديدة لتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر.

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أحد أبرز رموز نظام مبارك يكشف اثار إلغاء حالة الطوارئ بمصر

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