علييف وأردوغان يحضران مراسم تدشين مطار دولي جديد في إقليم قره باغ

العالم - تركيا

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مراسلها أن طائرة الرئيس التركي هبطت في مطار فيزولي اليوم الثلاثاء، مضيفا أن الرئيس الأذربيجاني استقبله في المطار، وقاما معا بقص الشريط الذي يرمز إلى افتتاح الميناء الجوي.

وأبلغ علييف أردوغان بسير أعمال البناء التي شارك فيها الجانب التركي أيضا.

وبدأ المطار الذي تم وضع أول حجر أساس له في 14 يناير من العام الجاري استقبال الطائرات قبل عدة أشهر من افتتاحه الرسمي.

وجرى أول تحليق تجريبي باستخدام هذا المطار في 22 أغسطس الماضي. ويبلغ طول المدرج 3 كيلومترات وعرضه 60 مترا. والمطار قادر على استقبال 200 راكب في الساعة.

يذكر أن مدينة فيزولي انتقلت إلى سيطرة أذربيجان أثناء النزاع المسلح الأخير في إقليم قره باغ في الخريف الماضي.

ووجه معارضو اردوغان انتقادات حادة لتحركاته وتصريحاته حول تحقيق فكرة القومية التركية والاضرار التي قد تلحق بتركيا نتيجة لهذه السياسة.