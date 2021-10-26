حقوق الإنسان بتعز تدين جرائم مرتزقة العدوان في الاعدون

العالم - اليمن

وأشار المكتب في بيان إلى أن هذا الاستهداف يأتي ضمن الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها مرتزقة العدوان بحق المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.

وشدد على وجوب وقف هذه الجرائم وتجنيب المناطق الآهلة بالسكان من الاستهداف الصاروخي، محملاً تحالف العدوان الأمريكي السعودي ومرتزقته كامل المسؤولية عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي تطال المدنيين.

واستنكر البيان صمت المجتمع الدولي تجاه ما يتعرض له المواطنون بتعز من جرائم ضد الإنسانية ، داعياً كافة المنظمات الدولية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليتها ورصد وتوثيق هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها لينالوا جزائهم الرادع.