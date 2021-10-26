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أول صور خاصة من مركز الجوبة بعد تحرير القوات اليمنية لها

أول صور خاصة من مركز الجوبة بعد تحرير القوات اليمنية لها
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

حصلت قناة العالم على صور تظهر سيطرة القوات اليمنية المشتركة على مدينة الجديد مركز مديرية الجوبة في محافظة مأرب

العالم - اليمن

وتمكنت القوات اليمنية المشتركة اليوم الثلاثاء، بعد مواجهات عنيفة من تحرير مدينة الجديد مركز مديرية الجوبة في محافظة مأرب آخر معاقل تحالف العدوان السعودي في المحافظة.

ودخلت القوات اليمنية المشتركة المجمع الحكومي للمدينة بعد معارك عنيفة أسفرت عن استسلام مئات المرتزقة وفرار آخرين الى مدينة مأرب.

ويعتبر تحرير الجوبة نصرا مبكرا في مأرب، إذ تضم المديرية عددا من المباني الحكومية، كما يرفع هذا التحرير عدد المديريات التي حررتها القوات اليمنية إلى إثنتي عشرة مديرية من أصل اربع عشرة في المحافظة.

وباتت القوات اليمنية المشتركة تطوق مدينة مأرب من ثلاث جهات، وتفرض سيطرتها النارية على محيط المدينة من الجهات الثلاث، الشمالية والغربية والجنوبية، ما من شأنه نقل المعارك إلى أسوار مدينة مأرب. كما تضيق الخناق على قوى تحالف العدوان ومرتزقته في مدينة مألاب آخر معاقلهم في المحافظة، كما تضع القوات اليمنية على بعد كيلومترات قليلة من مدخل مأرب الجنوبي.

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