أول صور خاصة من مركز الجوبة بعد تحرير القوات اليمنية لها

العالم - اليمن

وتمكنت القوات اليمنية المشتركة اليوم الثلاثاء، بعد مواجهات عنيفة من تحرير مدينة الجديد مركز مديرية الجوبة في محافظة مأرب آخر معاقل تحالف العدوان السعودي في المحافظة.

ودخلت القوات اليمنية المشتركة المجمع الحكومي للمدينة بعد معارك عنيفة أسفرت عن استسلام مئات المرتزقة وفرار آخرين الى مدينة مأرب.

ويعتبر تحرير الجوبة نصرا مبكرا في مأرب، إذ تضم المديرية عددا من المباني الحكومية، كما يرفع هذا التحرير عدد المديريات التي حررتها القوات اليمنية إلى إثنتي عشرة مديرية من أصل اربع عشرة في المحافظة.

وباتت القوات اليمنية المشتركة تطوق مدينة مأرب من ثلاث جهات، وتفرض سيطرتها النارية على محيط المدينة من الجهات الثلاث، الشمالية والغربية والجنوبية، ما من شأنه نقل المعارك إلى أسوار مدينة مأرب. كما تضيق الخناق على قوى تحالف العدوان ومرتزقته في مدينة مألاب آخر معاقلهم في المحافظة، كما تضع القوات اليمنية على بعد كيلومترات قليلة من مدخل مأرب الجنوبي.