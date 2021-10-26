عشق آباد مصممة على توسيع العلاقات مع طهران

العالم - إيران

وأضاف "مردوف" خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الإيراني "حسين أميرعبداللهيان" في طهران اليوم، أن هذه المباحثات أفضت إلى اتفاق الجانبين على استمرار المشاورات بنحو منتظم وبما يسهم في رفع التبادل التجاري إلى أعلى حد بين البلدين.

ولفت وزير الخارجية التركمني، أنه تباحث مع نظيره الإيراني اليوم، بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية أيضا.

كما نوه بالفرص المتاحة لكلا البلدين في سياق تعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات، ومنها الطاقة والنقل وترانزيت السلع وتفعيل الطاقات الملاحية والتجارية؛ مؤكدا أن عشق آباد لديها استعداد تام لإكمال هذا المسار.

وعن "الاجتماع الثاني لدول الجوار الأفغاني" الذي سيبدأ في طهران غدا، تطلع مردوف أن يتوصل وزراء خارجية الدول الست إلى نتائج مطلوبة عبر هذا الحدث.

وأكد قائلا: إن وفد تركمنستان سيتابع خلال اجتماع طهران، تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية (التركمني) والقضايا التي تم التركيز عليها خلال مباحثاته في دوشنبه مع نظيره الإيراني.