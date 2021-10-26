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وزير خارجية تركمنستان:

عشق آباد مصممة على توسيع العلاقات مع طهران

عشق آباد مصممة على توسيع العلاقات مع طهران
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

أكد وزير خارجية تركمنستان "رشيد مردوف" أن بلاده مصممة على توسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

العالم - إيران

وأضاف "مردوف" خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الإيراني "حسين أميرعبداللهيان" في طهران اليوم، أن هذه المباحثات أفضت إلى اتفاق الجانبين على استمرار المشاورات بنحو منتظم وبما يسهم في رفع التبادل التجاري إلى أعلى حد بين البلدين.

ولفت وزير الخارجية التركمني، أنه تباحث مع نظيره الإيراني اليوم، بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية أيضا.

كما نوه بالفرص المتاحة لكلا البلدين في سياق تعزيز التعاون المشترك بمختلف المجالات، ومنها الطاقة والنقل وترانزيت السلع وتفعيل الطاقات الملاحية والتجارية؛ مؤكدا أن عشق آباد لديها استعداد تام لإكمال هذا المسار.

وعن "الاجتماع الثاني لدول الجوار الأفغاني" الذي سيبدأ في طهران غدا، تطلع مردوف أن يتوصل وزراء خارجية الدول الست إلى نتائج مطلوبة عبر هذا الحدث.

وأكد قائلا: إن وفد تركمنستان سيتابع خلال اجتماع طهران، تنفيذ أوامر رئيس الجمهورية (التركمني) والقضايا التي تم التركيز عليها خلال مباحثاته في دوشنبه مع نظيره الإيراني.

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