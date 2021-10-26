المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تدين اعتبار الاحتلال مؤسسات فلسطينية 'إرهابية'

العالم - فلسطين

جاء ذلك في بيان خطي للمفوضة الأممية، اليوم الثلاثاء، أشارت فيه إلى إدراج الاحتلال الإسرائيلس 6 منظمات فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

وأكدت على أن هذه المنظمات تعتبر من أبرز المنظمات الناشطة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في مجال حقوق الإنسان، وأنها تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة منذ عقود.

وأوضحت أن القرار الإسرائيلي يعد هجوما على المدافعين على حقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية، وحرية التعبير والتفكير، داعية الكيان الإسرائيلي للتراجع عن قرارها فورا.

وأشادت المفوضة الأممية بمهام المنظمات الفلسطينية الست، مشددة على أن الدفاع عن حقوق المرأة على الأراضي المحتلة ليس إرهاب، ومساعدة المعتقلين الفلسطينيين ليس إرهاب.

يذكر أن قرار الكيان الإسرائيلي الصادر عن ما تسمى وزارة العدل شمل كلا من “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، ومؤسسة القانون من أجل حقوق الانسان “الحق”، و”مركز بيسان”، و”شبكة صامدون للدفاع عن الأسرى”، و”الحركة العالمية للدفاع عن الطفل-فلسطين”، و”اتحاد لجان العمل الزراعي”.