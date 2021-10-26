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الكويت تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

الكويت تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني
الثلاثاء ٢٦ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعتبرت الكويت، اليوم الثلاثاء، أن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من انتهاكات كيان الاحتلال الصهيوني أصبح ضرورة غير قابلة للمماطلة.

العالم - الكويت

جاء ذلك خلال بيان ألقاه نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ، أمام اجتماعات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المنيخ: "نؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال الكامل للأراضي الفلسطينية، وأهمية حصول الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه السياسية المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير المصير".

وأضاف أنه "رغم الدور الهام والحيوي واللا غنى عنه الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إلا أن الوكالة تتعرض لهجوم سياسي يستهدف ولايتها ويشكك بنزاهتها؛ في سبيل تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين".

وتابع: "هذا الأمر يتطلب حمايتها من أي اعتبارات سياسية، وتوفير الدعم المالي المستدام لها للاضطلاع بولايتها على أكمل وجه".

وبين المنيخ أن "توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل ما يشهده من انتهاكات إنسانية جسيمة لحقوقه ولأبسط مبادئ وأسس القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بات أمراً ضرورياً وغير قابل للمماطلة".

وشدد على أنه على المجتمع الدولي مسؤولية للضغط على كيان الاحتلال لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية امتثالاً لقرار مجلس الأمن 2334، ورفع الحصار البري والبحري غير القانوني المفروض على غزة منذ أكثر من 14 عاماً.

ودعا مندوب الكويت إلى إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة، وللجولان السوري؛ امتثالاً لقراري مجلس الأمن 242 و497 وتنفيذاً لقرارات الشرعية الدولية.

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