إيران ترد بشدة على مزاعم الإمارات والبحرين حول الجزر الإيرانية

العالم - إيران

وأكد مبعوث الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأممية اليوم، وفي معرض الرد على المزاعم الاقليمية للمبعوثين الإماراتي والبحريني حول جزر أبوموسي وتب الكبرى وتنب الصغرى، أكد على موقف إيران المبدئي المتمثل في عدم اعترافها بهذا الخلاف بين إيران والإمارات.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني لدى الأمم المتحدة: إن الجزر الإيرانية الثلاث، جزء لن يتجزأ من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعليه فإن كافة المزاعم التي تتعارض مع الحقيقة، مرفوضة جملة وتفصيلا.

واعتبر المبعوث الإيراني أن هذه المزاعم الإماراتية لا أساس لها وتشكل تدخلا في الشؤون الإيرانية وانتهاكا لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.

كما نوه الدبلوماسي الإيراني إلى أن هذا الموضوع خارج عن القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماع اللجنة الأممية الرابعة؛ مؤكدا أن مبعوث الإمارات المتحدة يعمد إلى استغلال جدول الأعمال من أجل تمرير أجندات سياسية ضيقة في منطقة الخليج الفارسي، مطالبا الإمارات أن تلتزم بمعايير حسن الجوار وتحترم القانون الدولي.

وفي الوقت نفسه أكد المبعوث الإيراني، خلال الاجتماع، على استعداد طهران لمواصلة الحوار الثنائي مع أبوظبي وصولا إلى حل لجميع سوء الفهم في هذا الخصوص.